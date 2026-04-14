Manchester United hävisi yllättäen maanantai-iltana Valioliigassa kotikentällään sarjan häntäpäässä putoamistaistelua välttelevälle Leedsille lukemin 1–2.
Kotijoukkueen ilta alkoi kehnosti, kun sveitsiläishyökkääjä Noah Okafor osui jo viiden minuutin kohdalla ja toistamiseen puolen tunnin täyttyessä.
Toisella puoliajalla Unitedin argentiinalaistoppari tarrasi Leedsin Dominic Calvert-Lewinin hiuksiin ja tämä johti VAR-tarkastuksen myötä kentältä poistamiseen.
Vajaalla pelannut United onnistui kaventamaan, kun Casemiro teki kauden kahdeksannen maalinsa Bruno Fernandesin tarjoilusta.
United jatkaa häviöstä huolimatta Valioliigassa kolmantena. Sitä seuraava Aston Villa on Unitedin kanssa tasapisteissä saman verran otteluita pelanneena. Leeds on puolestaan 15:s.