Paalutus

Vaikka kalkkarokäärmeen purema on potentiaalisesti hengenvaarallinen, Ireland tyynnyttelee, että selviytymismahdollisuudet ovat hyvät, jos pureman jälkeen pääsee ajoissa sairaalaan.

"Tyhmintä, mitä voi tehdä"

Irelandin mukaan käärmekohtaamisesta pitäisi peloissaan tärisemisen sijaan pikemminkin iloita. Hän sanoo, että tilanteesta voi ottaa nopeasti kuvan ja poistua sitten nopeasti paikalta.