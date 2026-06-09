Uhkaavatko käärmeet Sveitsin jalkapallomaajoukkuetta?
Jalkapallon MM-kilpailuihin San Diegossa valmistautuvaa Sveitsin maajoukkuetta ympäröi merkillinen mediahäly.
Sveitsin jalkapalloliitto julkaisi viime viikolla kuvan joukkueen harjoituspaikasta. Treenikenttää ympäröivät kukkulat oli merkitty punaisella värillä ja nimetty "käärmealueeksi".
Sitten lähti laukalle. Useat suuret kansainväliset tiedotusvälineet ovat kirjoittaneet tapauksesta, ja esimerkiksi New York Post otsikoi "sokeeraavasta grafiikasta" käärmeitä koskien.
Sveitsin kulkureitillä San Diegossa esiintyy runsaasti käärmeitä – myös kalkkarokäärmeitä, jotka ovat ainoita myrkkykäärmeitä, joita Kaliforniassa laajalti luikertelee.
Sveitsiläislehti Blick kertoo Yhdysvaltain viranomaisten suositelleen joukkueelle etukäteen, ettei se kulkisi hotellilta harjoituksiin polkupyörällä, kuten jalkapallon EM-turnauksessa 2024 Stuttgartissa pelatessaan.
Onko Sveitsin joukkue vaarassa?
Käärmeiden pyydystäjä esiin
Blick kaivoi asiaa kommentoimaan todellisen asiantuntijan, Bruce Irelandin. Mies on toiminut Etelä-Kaliforniassa käärmeiden pyydystäjänä yhdeksän vuoden ajan. Hän johtaa koko San Diegon piirikunnan alueella operoivaa 50 työntekijän tiimiä.
Irelandin tiimi saa soiton, kun joku löytää käärmeen kotoaan tai välittömästä läheisyydestä. Näin käy vuosittain 2 000–3 000 kertaa. Viime vuonna tiimi pyydysti vapaaehtoistyönä noin 1 100 käärmettä, monet niistä kalkkarokäärmeitä.