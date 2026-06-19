Muitakin poliitikkoja on nähty realityohjelmissa.
Vihreiden puheenjohtaja ja kansanedustaja Sofia Virran osallistuminen Erikoisjoukot-ohjelman kuvauksiin on viime päivinä herättänyt keskustelua, sillä hänen poissaolostaan eduskunnasta nousi kohu.
Virta kertoi, että poissaolo oli suunniteltu tarkkaan ja harkiten.
2:34Katso videolta ote Virran tiedotustilaisuudesta samana päivänä, jona hän oli palannut ohjelman kuvauksista.
Listasimme tähän juttuun eräitä muitakin poliitikkoja, jotka ovat kansanedustajina osallistuneet tosi-tv-ohjelmiin. Jutussa ei ole eritelty, kuka on tehnyt niin istuntotauon aikana.
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Erikoisjoukot
Kansanedustaja Mika Poutala (kd.) nähtiin Erikoisjoukkojen neljännellä kaudella, jota kuvattiin toukokuussa 2025. Myöhemmin hänestä tuli liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri.