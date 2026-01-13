Mark Allen kukisti Mark Williamsin erin 6–2 snookerin Masters-turnauksessa myöhään maanantai-iltana.

Vuonna 2018 Mastersissa voittoa juhlinut Allen vei nimiinsä ottelun kaikki viimeiset viisi erää ja kohtaa keskiviikkona pelattavassa puolivälierässä joko Judd Trumpin tai Ding Junhuin.

Allen paljasti ottelun jälkeen kärsineensä pahasta ruokamyrkytyksestä ennen Williamsin kohtaamista.

– Tuntui hyvältä, mikä on outoa, Allen hämmästeli.

– Valmistaudun kunnolla näihin tapahtumiin, mutta nyt en voinut valmistautua lainkaan, koska makasin sängyssä koko viikon ruokamyrkytyksen jälkeen. Ajattelin vain, että menen ja teen parhaani. Minulla ei ollut paljoa voimia jäljellä, jos ottelusta olisi tullut tiukempi, Allen summasi BBC:lle.

Kiinalaistähti Zhao Xintong varmisti niin ikään paikkansa Mastersin kahdeksan parhaan joukossa. Hallitseva maailmanmestari kaatoi Gary Wilsonin erin 6–2 ja kohtaa seuraavaksi John Higginsin tai Barry Hawkinsin, jotka pelaavat tiistai-iltana.