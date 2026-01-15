Snookerin Masters-kutsuturnauksen avauskierros pelattiin päätökseen keskiviikkoiltana Lontoossa. Kaikki kahdeksan ottelua päättyi lukemiin 6–2, mitä BBC kutsui "eriskummalliseksi sarjaksi".
Ennennäkemättömän tempun viimeistelivät keskiviikkona maailmanmestarit Judd Trump ja Neil Robertson, jotka kaatoivat Ding Junhuin ja Chris Wakelinin jo mainituin 6–2-eräluvuin.
– En edes ajatellut ottelun voittamista, vaan sen voittamista erin 6–2, Robertson vitsaili ottelun jälkeen BBC:lle.
– En tiennyt oliko joku yleisössä lyönyt punnan vedon siitä, että kaikki ottelut päättyvät samoihin lukemiin. Tuo on ällistyttävää. Toivon, että tein jostakin monimiljonäärin. En ole koskaan nähnyt vastaavaa, australialaistähti jatkoi.
BBC:n laskelmien mukaan todennäköisyys kahdeksalle peräkkäiselle 6–2-tulokselle oli vajaat 0,0005 prosenttia.
Myös asiantuntijatehtävissä ollut seitsenkertainen maailmanmestari Stephen Hendry hämmästeli tapahtumia.
– Tämä on ilmiömäistä. Yleensä tulee ainakin kolme 6–5-tulosta turnauksen luonteesta johtuen. Uskomatonta. (Voittaneet) pelaajat ovat todellakin nostaneet tasoaan ottelun tauon jälkeen, Hendry totesi.
Mastersiin kutsutaan maailmanlistan 16 parasta pelaajaa, joten kilpailullinen taso on katossa.
Kisan puolivälierät pelataan torstaina ja perjantaina, välierät lauantaina ja finaali sunnuntaina. Mestari nettoaa 350 000 puntaa eli noin 404 000 euroa.
Masters-turnauksen puolivälieräparit
John Higgins (7) – Zhao Xintong (2)
Judd Trump (3) – Mark Allen (10)
Wu Yize (13) – Xiao Guodong (11)
Neil Robertson (5) – Kyren Wilson (4)
Suluissa pelaajan sijoitus turnauksen ennakkorankingissa.