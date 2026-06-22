Emma Nuutinen siirtyy naisten jääkiekon huippusarja PWHL:ään.

Suomen hyökkääjätähtiin lukeutuva Emma Nuutinen, 29, on solminut Seattle Torrentin kanssa yksivuotisen sopimuksen. Seura pelaa jääkiekkoa pohjoisamerikkalaisessa ammattiliiga PWHL:ssä.

Kolme perättäistä kautta Kiekko-Espoossa viettänyt Nuutinen on pelannut aiemminkin Pohjois-Amerikassa. NCAA-yliopistokiekkoa hän tahkosi vuosina 2016–20 ja PHF-sarjassa hän kiekkoili Buffalo Beautsissa kaudella 2022–23.

Nuutisen urakin on ollut katkolla. Kaudella 2021–22 hän ei pelannut lainkaan, ja helmikuussa 2025 hän kertoi Ylelle, ettei ollut varma, jatkuuko pelaaminen enää seuraavalla sesongilla.

– Pelataan tässä kausi ensin loppuun ja sitten katsotaan, maistuuko jääkiekko vielä ensi kaudella. Pitää pohtia, haluaako tässä vielä lähteä panostamaan lajiin ihan täysillä, Nuutinen sanoi tuolloin.

Hän myönsi miettineensä mahdollisuutta pelata uudessa ammattilaissarja PWHL:ssä, joka käynnistettiin vuonna 2024.

Nuutinen on voittanut neljä Suomen mestaruutta, viimeisimmät edellisiltä kahdelta kaudelta. Maajoukkueen riveissä on tullut yksi MM-hopea, kaksi MM-pronssia ja yksi olympiapronssi.

Nuutinen on voittanut kahtena peräkkäisenä kautena Suomen pääsarjan runkosarjan pistepörssin ja kolmena perättäisenä sesonkina pudotuspelien pistepörssin.