Ukraina ja Arabiemiraatit ovat sopineet yhteistyöstä puolustuksessa Iranin jatkaessa drooni-iskujaan Lähi-idässä.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoo yhteistyöstä viestipalvelu X:ssä.

Zelenskyi kertoi tavanneensa Arabiemiraattien presidentin Mohammed bin Zayed al-Nahyanin. Zelenskyin mukaan maiden edustajat sopivat vielä yhteistyön yksityiskohdista.

Ukrainalla on paljon kokemusta iranilaisvalmisteisten droonien torjumisesta. Aiemmin tässä kuussa Ukraina kertoi drooniasiantuntijoidensa aloittaneen työt Qatarissa, Arabiemiraateissa ja Saudi-Arabiassa.