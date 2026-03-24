Kiekko-Espoon ja Ässien neljännessä pudotuspeliottelussa tehtiin maali, jota edeltävä siniviivan ylitys kärysi voimakkaasti paitsiolta. Espoo ei kuitenkaan haastanut osumaa.
Jonne Tammela vei Ässät Espoossa 1–0-johtoon vain puolentoista minuutin pelin jälkeen.
Porilaisten Patrik Juhola vaikutti kuitenkin ylittävän siniviivan selvästi paitsiossa. Kiekon ylöstuonut Juhola sai Tammelan maaliin syöttöpisteen.
Kiekko-Espoo ei kuitenkaan käyttänyt paitsiohaaston mahdollisuuttaan. Mikäli haasto olisi onnistunut ja tilanne todettu paitsioksi, olisi osuma luonnollisesti hylätty. Epäonnistunut haasto olisi tarkoittanut Espoolle takaiskun päälle kahden minuutin jäähyä.
– Näyttäisi olevan paitsion puolella. Vahvasti näyttää siltä! Ottelun selostaja Aleksis Ärje parkaisi hidastuskuvat nähdessään.
Maali voi olla todella merkittävä, sillä Kiekko-Espoo on tappiolla ottelusarjassa 1–2 ja sen kausi on katkolla tänä iltana. Jos Ässät voittaa, se etenee kahdeksan parhaan joukkoon.
Ässät johtaa ottelua 1. erätauolla 1–0.