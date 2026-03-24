Tanskan parlamenttivaalit käydään jälleen kahden blokin – vasemmistolaisen “punaisen blokin” ja oikeistokeskustalaisen “sinisen blokin” välillä. Ratkaisevaan asemaan voi nousta hahmo siitä väliltä, keskustapuolue Moderaterne, jota johtaa ulkoministeri . Hänestä voi tulla vaalien jälkeen hallituksen muodostamisen “kuninkaantekijä”.

Mette Frederiksenin raskas ulkopoliittinen profiili ei kuitenkaan ole suoraan kääntynyt kotimaan kannatukseksi. Mielipidemittaukset ennakoivat sosialidemokraateille historiallisen heikkoa tulosta, vaikka puolueen odotetaan silti pysyvän suurimpana.

Lars Løkke Rasmussen

Vain päivää ennen vaaleja oikeisto- ja vasemmistoblokit ovat mielipidemittauksissa lähes tasoissa 179-paikkaisessa parlamentissa. Rasmussenin Moderaterne-puolueen ennustetaan saavan noin 12 paikkaa.

– Jos Rasmussen päättää tukea toista pääministeriä, on hyvin todennäköistä, että Tanskaan syntyy oikeistohallitus, Frederiksen sanoi hiljattain.

Kaikki tämä tekee Frederiksenin asemasta paradoksaalisen: hän on todennäköisesti edelleen pääministeriehdokkaista vahvin mutta hallituksen muodostaminen voi riippua kilpailijan poliittisesta strategiasta eikä kansainvälinen maine välttämättä tässä pelasta.

Kuninkaantekijänä hampaansa käsisaippualla pesevä piippumies

Piippuaan rauhalliseen tyyliin tuprutteleva Rasmussen myös on nostanut profiiliaan Grönlanti-kriisin aikana. Rasmussen välähti hetkeksi maailmanpolitiikan kirkkaimpaan valokeilaan tammikuussa, kun hän kävi keskustelemassa Grönlannin tilanteesta Washingtonissa erittäin kovan paineen alla.

Paikalla olivat Yhdysvaltain varapresidentti J. D. Vance ja ulkoministeri Marco Rubio sekä Tanskan ulkoministeri Lars Løkke Rasmussen ja Grönlannin ulkoministeri Vivian Motzfeldt, ja panokset olivat kovat – Grönlannin tulevaisuus jopa sotilaallista voimaa vihjailevan Yhdysvaltain uhan alla.