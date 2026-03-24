Tanskan pääministeri Mette Frederiksen on noussut kansainvälisesti säkenöiväksi turvallisuuspolitiikan tähdeksi mutta kotimaassa ”Rautarouvan” asema on yllättävänkin epävarma, kirjoittaa analyysissään MTV Uutisten ulkomaantoimituksen päällikkö Mirja Kivimäki.
Nämä vaalit ratkaisevat paitsi pääministeri Mette Frederiksenin poliittisen tulevaisuuden, myös Tanskan suunnan Euroopan turvallisuuspolitiikan myrskyssä.
Frederiksen on viime vuosina rakentanut mainetta kriisijohtajana ensin Euroopan Ukraina-toimissa, sitten itselleen vielä kriittisemmän kohteen, Grönlannin kohdalla.
Ärhäkästi argumentoiva nainen onkin toistuvasti noussut Euroopan turvallisuushaukkojen äänitorveksi hetkinä, jolloin muut johtajat ovat imeytyneet ympäripyöreän jeesustelunsa suohon. Frederiksen on muun muassa alleviivannut pakkoa eurooppalaiseen omavaraisuuteen turvallisuuspolitiikassa ja avannut keskustelun Ranskan ydinasepelotteen laajentamisesta muualle Eurooppaan.
Kansainvälinen poliittinen tähti on syttynyt.
Mutta mutta.
Kotimaan kannatusta puuttuu
Mette Frederiksenin raskas ulkopoliittinen profiili ei kuitenkaan ole suoraan kääntynyt kotimaan kannatukseksi. Mielipidemittaukset ennakoivat sosialidemokraateille historiallisen heikkoa tulosta, vaikka puolueen odotetaan silti pysyvän suurimpana.
Tanskan parlamenttivaalit käydään jälleen kahden blokin – vasemmistolaisen “punaisen blokin” ja oikeistokeskustalaisen “sinisen blokin” välillä. Ratkaisevaan asemaan voi nousta hahmo siitä väliltä, keskustapuolue Moderaterne, jota johtaa ulkoministeri . Hänestä voi tulla vaalien jälkeen hallituksen muodostamisen “kuninkaantekijä”.