HPK:n Sami Päivärinnan luistinmaali hyväksyttiin videotarkistuksen jälkeen.
HPK ja Lukko kiekkoilivat SM-liigan ensimmäisen pudotuspelikierroksen toista ottelua pitkään maalittomasti, kunnes toisen erän loppuminuuteilla helähti.
Sami Päivärinta teki hämeenlinnalaiselle kotijoukkueelle maalin luistimellaan ajassa 38.13.
Osumaa mentiin tarkastelemaan videoilta.
Potkuliikettä tilanteessa ei havaittu, vaan Päivärinnan luistinosuma katsottiin ohjaukseksi.
Näin HPK siirtyi 1–0-johtoon. Kun maalit ovat olleet tiukassa, osuma voi olla isännille hyvinkin arvokas.
Lukko voitti avausosan eilen Raumalla 2–1. Päivärinta viimeisteli tuolloin ex-seuraansa vastaan hämeenlinnalaisten ainoan kihauksen.
Ensimmäiseltä pudotuspelikierrokselta edetään puolivälieriin jo kolmella voitolla.