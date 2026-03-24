Suomessa umpeutui tänään klo 16.15 poikkeuksellinen takaraja, joka koskee yli 2 000 ihmistä.

Kyse on Digi- ja väestötietoviraston kuulutuksesta, jolla viranomaiset yrittävät saada tietoa henkilöistä, joiden olinpaikka tai elossa olo on jäänyt epäselväksi. Jos määräaikaan mennessä ei saada lisätietoja, viranomainen tekee päätöksen kuolleeksi julistamisesta.

Listalla on noin 2 300 yli 100-vuotiasta, joiden elossa olemisesta ei ole löytynyt rekisteritietoja viiden viime kalenterivuoden ajalta. Viranomaiset ovat saaneet toistaiseksi noin 400 yhteydenottoa listan julkaisemisen jälkeen listalla olevien henkilöiden sukulaisilta ja sukututkijoilta.

– Yhtä tapausta lukuun ottamatta on kerrottu, että kyseinen henkilö on kuollut, kertoo Digi- ja väestötietoviraston ylijohtaja Timo Salovaara.

Listalla poikkeuksellisen paljon henkilöitä

Vaikka määräaika umpeutui tänään, varsinainen kuolleeksi julistaminen tulee Salovaaran mukaan viemään aikaa. Työ vaatii huolellisuutta ja tarkkuutta. Kyse ei ole uudesta käytännöstä, vaan vastaavaa työtä ovat aiemmin tehneet maistraatit.

– Tämä liittyy tietokoneella pidetyn väestötietojärjestelmän perustamiseen Suomessa. Sen myötä havaittiin tarve, että ulkomaille muuttaneet henkilöt, joista ei ole saatu mitään ilmoituksia, eivät voi loputtomiin olla elävien kirjoissa järjestelmissä, Salovaara toteaa.

Nyt tapauksia on selvitetty perusteellisemmin ja listalla onkin siksi poikkeuksellisen paljon ihmisiä. Historian saatossa yksi ihminen on erheellisesti julistettu kuolleeksi.



