Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) sekä Teknologiateollisuus ovat laatineet hankelistan, jolla voitaisiin sekä vahvistaa Suomen huoltovarmuutta että luoda talouskasvua.
Suomen keskeisimmät työnantajajärjestöt ovat ajatelleet, että huoltovarmuuden parantamisella voitaisiin tehdä myös bisnestä.
EK:n ja Teknologiateollisuus ry:n valitsemat hankkeet voisivat mahdollistaa järjestöjen mukaan noin 20 miljardin euron investoinnit ja voisivat tuoda vuosittain 10 miljardin euron liikevaihdon.
Kaikkien toivelistalla olevien investointien toteutumiseen ei uskota ainakaan nopealla aikataululla.
Keskeisimmät hankkeet koskevat sähköverkon kriittisiä laitteita, kaasuinfrastruktuuria ja hiilidioksidin talteenoton ratkaisuja.
Hankkeet voisivat mahdollistaa kannattavan liiketoiminnan sekä turvata Suomelle tärkeiden raaka-aineiden saatavuuden myös poikkeusolosuhteissa.
Lista hankkeista luovutettiin pääministeri Petteri Orpolle (kok.) tiistaina. Orpo kehui listausta hyväksi ja lupasi viedä sen eteenpäin eri ministeriöille.
Julkista tukea vaativien hankkeiden mahdollinen toteutus jää seuraavan hallituksen harkintaan.
Sähköä ja kaasua
Sähköverkon muuntajien ja kytkinlaitteistojen kotimainen tuotanto tukisi sähköverkon laajentamista ja loisi järjestöjen mukaan vientimahdollisuuksia.
Sähköverkon laajentaminen on tärkeää uusille investoinneille, joita voivat olla muun muassa datakeskukset ja vihreän vedyn tehtaat.