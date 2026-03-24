Mika Myllylän elämästä kertovan dokumenttielokuvan ohjaava Sean Ricks on käynyt projektiaan varten läpi Myllylään liittyvää arkistomateraalia. Erityisesti yksi piirre edesmenneessä hiihtotähdessä koskettaa Ricksiä.
Toimittaja ja dokumentaristi Sean Ricks ohjaa dokumenttielokuvan edesmenneen hiihtäjän Mika Myllylän elämästä.
Ricks nimeää Myllylän yhdeksi sankarikseen. Hänestä tuntuu, että hiihtäjälegendan tarinassa on vielä asioita, jotka ovat jääneet kertomatta ja käsittelemättä.
– Se vaivasi minua vuosien mittaan. Dopingista ja Lahdesta on puhuttu vaikka kuinka paljon, mutta syvempi, henkilökohtainen, inhimillinen tarina on jäänyt näyttämättä ja kertomatta, hän valottaa dokumenttiprojektinsa motivaattoreita Huomenta Suomen haastattelussa.
Ricks on käynyt dokumenttielokuvaa varten läpi Myllylään liittyvää arkistomateraalia. Dokumentaristin mukaan materiaalissa näkyy pidettävä ja lähestyttävä ihminen, jota kansa rakasti.