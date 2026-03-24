Ricks on käynyt dokumenttielokuvaa varten läpi Myllylään liittyvää arkistomateraalia. Dokumentaristin mukaan materiaalissa näkyy pidettävä ja lähestyttävä ihminen, jota kansa rakasti.

– Se vaivasi minua vuosien mittaan. Dopingista ja Lahdesta on puhuttu vaikka kuinka paljon, mutta syvempi, henkilökohtainen, inhimillinen tarina on jäänyt näyttämättä ja kertomatta, hän valottaa dokumenttiprojektinsa motivaattoreita Huomenta Suomen haastattelussa.

Ricks nimeää Myllylän yhdeksi sankarikseen. Hänestä tuntuu, että hiihtäjälegendan tarinassa on vielä asioita, jotka ovat jääneet kertomatta ja käsittelemättä.

– Mutta myös vielä herkempi, yksityisempi ja haavoittuvaisempi puoli näkyy mielestäni siellä selkeästi. En usko, että ihmiset ovat nähneet sitä ihan samalla tavalla, hän sanoo.

– Hän ei ollut täydellinen ihminen, kukaan meistä ei ole, mutta samaan aikaan näkee sen, kuinka omistautunut, rakastava ja intohimoinen isä hän on ollut. Luulen myös sen olevan asia, jota ihmiset eivät ole nähneet. Uskon, että se tulee koskettamaan aika monia.