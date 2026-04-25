Tapparan ja Ilveksen viides välieräottelu keskeytyi ensiminuuteilla Ilves-kannattajien kiellettyjen soihtujen tai savujen vuoksi. Ilves on nyt julkaissut tapauksesta ulostulon, jossa se tuomitsee toiminnan.

Lauantain viides ottelu oli kymmenisen minuuttia keskeytyksissä, kun Nokia-areenaa piti tuulettaa savun vuoksi. Ilves-fanien yläkatsomossa parveili tilanteessa useita järjestyksenvalvojia.

Kotijoukkueena toiminut Ilves on nyt kommentoinut tapausta. Sävy on tuomitseva.

– Ilves tuomitsee jyrkästi lauantain Tappara–Ilves-ottelussa vieraskannattajien katsomonosassa tapahtuneen välikohtauksen, jossa käytettiin ottelutapahtumissa ehdottomasti kiellettyä pyroteknistä tuotetta, seuran verkkosivuilla sanotaan.

Ilveksen mukaan tapahtumat ovat nyt viranomaisten tutkinnassa. Keltavihreä kiekkoseura kertoo tekevänsä tiivistä yhteistyötä Tapparan ja poliisin kanssa tapahtumien selvittämiseksi.

Tappara voitti viidennen välieräottelun jatkoerässä 2–1. Finaalipaikka on sille katkolla maanantaina.