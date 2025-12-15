



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota



Hollywoodin tähtiohjaajan kuolema järkyttää – Barack Obamalta koskettava päivitys 1:22 Rob Reiner löytyi vaimonsa kanssa kuolleena kotoaan. Julkaistu 17 minuuttia sitten Silja Välske silja.valske@mtv.fi Somessa surraan Rob Reinerin ja tämän Michele-vaimon kuolemaa. Näyttelijä-ohjaaja Rob Reiner, 78, ja hänen vaimonsa Michele Singer Reiner, 68, löydettiin sunnuntaina kuolleina kotoaan Los Angelesista. – Syvästi surullisina ilmoitamme Michele ja Rob Reinerin traagisesta poismenosta. Olemme murtuneita tästä äkillisestä menetyksestä ja pyydämme yksityisyyttä tänä uskomattoman vaikeana aikana, CNN:n mukaan läheisten lausunnossa sanotaan. Medioiden mukaan henkirikoksesta epäillään parin perheenjäsentä. Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä. Pariskunnan menehtyminen on kerännyt paljon suruvalitteluja sosiaalisessa mediassa. Yhdysvaltain ex-presidentti Barack Obama muisteli myös somessa edesmennyttä paria.





– Michelle ja minä olemme surun murtamia Rob Reinerin ja hänen rakkaan vaimonsa, Michelen traagisesta poismenosta, hän aloitti kirjoituksensa X-palvelussa.

Obama kuvailee Reinerin antaneen meille valkokankaalle lukuisia rakastettuja tarinoita.

– Kaikkien hänen tuottamien tarinoiden taustalla on hänen uskonsa ihmisten hyvyyteen – ja elinikäinen sitoutuminen tämän uskon toteuttamiseen. Yhdessä hän ja hänen vaimonsa elivät tarkoituksenmukaista elämää.

Obama jatkoi, että heidät tullaan muistamaan edustamiensa arvojen ja lukuisten heistä inspiroituneiden ihmisten toimesta.

– Esitämme syvimmät surunvalittelumme kaikille, jotka rakastivat heitä.

Näyttelijänä Reiner muistetaan parhaiten roolistaan Perhe on pahin -komediasarjassa, jota esitettiin 1970-luvulla. Tunnetuimpia Reinerin ohjaustöitä ovat ovat Kun Harry tapasi Sallyn, Stand by Me – viimeinen kesä, Hei me rokataan! ja Prinsessan ryöstö.

Rob Reinerin puoliso Michele Singer Reiner on työskennellyt esimerkiksi valokuvaajana.