Somessa surraan Rob Reinerin ja tämän Michele-vaimon kuolemaa.
Näyttelijä-ohjaaja Rob Reiner, 78, ja hänen vaimonsa Michele Singer Reiner, 68, löydettiin sunnuntaina kuolleina kotoaan Los Angelesista.
– Syvästi surullisina ilmoitamme Michele ja Rob Reinerin traagisesta poismenosta. Olemme murtuneita tästä äkillisestä menetyksestä ja pyydämme yksityisyyttä tänä uskomattoman vaikeana aikana, CNN:n mukaan läheisten lausunnossa sanotaan.
Medioiden mukaan henkirikoksesta epäillään parin perheenjäsentä.
Pariskunnan menehtyminen on kerännyt paljon suruvalitteluja sosiaalisessa mediassa. Yhdysvaltain ex-presidentti Barack Obama muisteli myös somessa edesmennyttä paria.