Jussi Peltola katosi 9 vuotta sitten – lopulta koru vainajan kädessä toi isälle varmuuden kohtalosta

– Me käytiin Jussin kanssa tosi paljon kalassa, ihan pienestä pojasta lähtien, Juha Peltola kertoo.

Kalareissut ja matkat Lappiin tuovatkin Jussin aina hänen mieleensä, eikä päivääkään kulu ilman, että hän ajattelee Jussia, vaikka vuodet ovat vierineet ja lapsenlapsiakin on jo siunaantunut.

Yhdeksän vuotta ilman hautapaikkaa

– Ei ollut paikkaa mihin viedä kynttilöitä tai käydä muistelemassa. Nyt kun on hautapaikka ja kivi siinä, niin on helppo syntymäpäivänä ja jouluna viedä kynttilät ja käydä muistelemassa. Tämä mahdollisuus oli yhdeksän vuotta poissa kokonaan, Peltola kertoo.

Ranteessa ollut koru varmisti Jussin löytyneeksi

– Sen korun perusteella olin sataprosenttisen varma, että se on Jussi.

Peltola kertoo, että nykyään koru on Juhan toisen pojan ranteessa yötä päivää. Muu Jussin hallusta löytöhetkellä ollut ominaisuus, kuten vanha Nokian puhelin, on kaapissa painipalkintojen vieressä.

Muistohetki onnettomuuspaikalla oli käännekohta

Vaikka tapaus on yhdistänyt Peltolan perhettä entisestään, olivat yhdeksän epätietoisuuden vuotta stressaavaa aikaa.

– Itse ei ole sitä välttämättä huomannut, mutta Jussin löytymisen jälkeen salilla käynnin jälkeen huomasi, että millainen painotaakka se on ollut. Se on ottanut osan energiasta pois, Peltola kuvailee.

Halusi hoitaa Jussin haudan lepoon ilman välikäsiä

Jussin löytymisen jälkeen useat ihmiset ovat jakaneet hänen kanssaan kokemuksiaan läheisten katoamisesta. Yhdessä he ovat pohtineet, miten läheisensä kadottaneet voisivat käsitellä asiaa ja saada asiaan apua ja tukea.

– Käsittääkseni tämä on sellainen aihe, että oikeastaan on vaikea kuvitella, että kukaan muu henkilö pystyisi toista auttaa kuin sellainen, joka on itse kokenut tämän, Peltola uskoo.