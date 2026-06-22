Presidentinvaalit voitti oikeistolainen asianajaja Abelardo de la Espriella.
Kolumbiassa mielenosoittajat ovat ottaneet yhteen mellakkapoliisin kanssa maan kolmanneksi suurimmassa kaupungissa Calissa presidentinvaalien tuloksen selvittyä.
Presidentinvaalit voitti oikeistolainen asianajaja Abelardo de la Espriella, jota Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on tukenut. De la Espriella voitti vaaleissa vasemmistolaisen senaattorin Ivan Cepedan.
Trump on jo ehtinyt kommmentoimaan voittoa sosiaalisessa mediassa.
– Hän voitti, isosti, USA:n presidentti kirjoitti omassa sosiaalisessa mediassaan Truth Socialissa.
Kyynelkaasua ja poltettuja lippuja
Mielenosoittajat ovat osoittaneet tyytymättömyyttään vaalitulokseen muun muassa polttamalla Yhdysvaltain lippuja.
Poliisi on puolestaan käyttänyt kyynelkaasua tuhansista ihmisistä koostuvan väkijoukon hajottamiseksi.