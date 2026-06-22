Abalos on pääministeri Pedro Sanchezin entinen läheinen liittolainen.
Espanjalainen tuomioistuin tuomitsi maanantaina Espanjan entisen liikenneministerin Jose Luis Abalosin 24 vuoden vankeusrangaistukseen korruptiosta.
Tuomittu on pääministeri Pedro Sanchezin entinen läheinen liittolainen.
Abalosin avustaja Koldo Garcia tuomittiin 19 vuodeksi vankeuteen.
Myös pääministerin puolisoa Begona Gomezia vastaan aloitetaan oikeudenkäynti korruption vuoksi. Gomezia on kielletty poistumasta maasta.
Espanjan tuomareiden toimintaa valvova elin ilmoitti maanantaina käynnistäneensä kurinpitomenettelyn tuomaria vastaan, joka tutkii tapausta.