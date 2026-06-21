Laajasta huumejutusta on annettu tuomiot.
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut kymmeniä ihmisiä vankeuteen laajassa huumejutussa, jossa rikollisorganisaatio toi Suomeen yli 600 kiloa huumeita ja levitti niitä.
Huumeista noin 200 kiloa oli alfa-pvp:tä. Huumeiden arvo katukaupassa on yhteensä yli 40 miljoonaa euroa.
Rikokset tapahtuivat vuosina 2023–2025 Uudellamaalla ja Pirkanmaalla.
Huumeita salakuljettanut ryhmä koostui pääosin virolaisista. Oikeus katsoi, että osa tuomituista teki rikokset osana järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa.
Käräjäoikeus tuomitsi torstaina yhteensä 27 ihmistä pääosin törkeistä huumausainerikoksista.