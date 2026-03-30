Tarkka-ampuja Simo Häyhästä kertovan elokuvan kuvaukset alkavat tammikuussa 2027 Pohjois-Savossa. Nordisk Filmin mukaan asia varmistui, kun Pohjois-Savon maakuntahallitus antoi ehdollisen päätöksensä 55 969 euron AV-tuotantokannustimesta Häyhä-elokuvalle.
Tiedotteen mukaan Pohjois-Savoon 2027 tammi-helmikuulle ajoittuva kuvausjakso kattaa noin puolet tuotannon kuvauspäivistä.
Jarkko Lahti näyttelee Simo Häyhän roolin.Kuva: Aarni Visuals / Blankface Oy
Lapua 1976 -tekijätiimin elokuvan pääosassa nähdä Jarkko Lahti. Lahti on tunnettu muun muassa elokuvista Hymyilevä mies, Metsurin tarina, sekä Tuntematon sotilas. Lahti nähtiin myös MTV:n Exit-sarjassa.
Häyhä-elokuvan ohjaa ja käsikirjoittaa .