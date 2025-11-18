Miljoonayleisölle säätä ennustanut Juha Föhr katosi ruudusta vuosia sitten, mutta nyt hän tulee takaisin – ainakin hetkeksi.

Eläkkeellä oleva meteorologi Juha Föhr palaa televisioon pitkän tauon jälkeen tiistai-iltana Viiden jälkeen -ohjelman erikoishaastattelussa.

Moni muistaa Föhrin erityisesti Yleisradion pääuutislähetysten meteorologina 1980- ja 90-luvuilla. Sittemmin hän siirtyi meteorologiksi sääpalvelu Forecalle ja jättäytyi pois viikoittaisesta televisiotyöstä.

Aivan täysin Föhr ei tv-ruudusta päässyt pois silloinkaan, vaan hän antoi muun muassa MTV uutisille haastatteluja sääaiheista.

Juha Föhr kertoo, että hän käyttää meteorologin taitojaan edelleen hyväkseen esimerkiksi silloin, kun haluaa esimerkiksi varmistaa, ettei kastu kauppareissulla.

Föhrin päivät kuluvat pitkälti tietoa eri lähteistä ahmien. Lisäksi hänen arkeensa kuuluu MTV:n Salattujen elämien katsominen. Hän pitää ohjelmaa osuvana kuvauksena suomalaisesta yhteiskunnasta.

Mitä muuta Juha Föhrin elämään kuuluu? Katso haastattelu MTV3-kanavalla tiistaina 18.11. kello 18 sekä MTV Katsomossa.