Ville Peltosen valmentaman Geneve-Servetten tie katkesi Sveitsin liigan välieriin, kun Fribourg kaatoi sen viidennessä semifinaalissa maalein 6–2 ja eteni finaalisarjaan voitoin 4–1.
Geneve-tähti Markus Granlund tasoitti ottelun toisessa erässä 2–2-lukemiin, mutta kotonaan pelannut Fribourg otti pian irti. Ratkaisun makua oli ilmassa päätöserän puolivälin jälkeen, kun Lucas Wallmark niittasi 4–2. Isännät latoivat vielä kaksi tyhjiin.
Fribourgille finaalipaikka on ensimmäinen 13 vuoteen. Seuraan täksi kaudeksi Frölundasta siirtynyt ruotsalaisvalmentaja Roger Rönnberg johdatti joukkueen heti taisteluun mestaruudesta. Fribourg ei ole koskaan voittanut Sveitsin liigaa.
Geneven putoamisen myötä Granlundin lisäksi myös Vili Saarijärven, Sakari Mannisen ja Jesse Puljujärven seurajoukkuesesonki tuli päätökseensä.
Granlundin kausi oli henkilökohtaisella tasolla nappisuoritus. Hän voitti koko sarjan runkosarjan pistepörssin. Puljujärvi oli kolmas ja Manninen kuudes.