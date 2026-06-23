MTV on sopinut Italian jalkapallon pääsarjan Serie A:n esitysoikeuksista seuraaville kolmelle kaudelle. Lisäksi MTV tuo Ruotsin Allsvenskanin ottelut MTV Katsomoon.
Yksi jalkapallon suurimmista liigoista, Serie A, jatkaa MTV Katsomossa, kun uusi kausi alkaa elokuussa. Italian pääsarja on kerännyt MTV Katsomossa vankan katsojakunnan, ja uusi kolmevuotinen sopimus takaa, että kamppailu scudettosta näkyy myös jatkossa MTV:n katsojille.
Serie A:ta ovat viime vuosina hallinneet Inter ja Napoli, mutta Milan on päässyt mestaruuden makuun viimeisen viiden vuoden aikana. Serie A:ta 2010-luvun suvereenisti dominoinut Juventus pyrkii myös takaisin huipulle.
Allsvenskan mukaan MTV:n tarjontaan
Jalkapallofanien kesään on pian luvassa lisää katsottavaa: MTV tiivistää yhteistyötään Ruotsin TV4:n kanssa ja tuo Ruotsin pääsarjan Allsvenskanin otteluita MTV Katsomoon.
Ensimmäinen lähetys on luvassa jo heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna sarjan palatessa kesätauolta. MTV esittää jokaiselta kierrokselta kaksi kiinnostavinta ottelua. Ottelut selostetaan suomeksi.
Allsvenskanin kausi huipentuu marraskuun lopulla, ja MTV on sopinut sarjan esitysoikeuksista vuoteen 2028 saakka.
Allsvenskan tarjoaa suomalaisittain runsaasti seurattavaa: Sarjassa pelaa toistakymmentä suomalaispelaajaa. Lisäksi Jani Honkavaara luotsaa tukholmalaista Djurgårdens IF:ää, ja Toni Koskela nähdään sarjanousija Kalmar FF:n päävalmentajana.
Mestarien liiga ja Kansojen liiga heti kesän jälkeen
Jalkapallon Mestarien liigan seuraava kausi käynnistyy elokuun puolivälissä ja jatkuu läpi kauden aina kesäkuun alkuun saakka. MTV Katsomossa nähdään tulevalla kaudella kaikki Mestarien liigan ottelut viimeiseltä karsintakierrokselta aina finaaliin saakka.