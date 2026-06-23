Texasilaisella lasten leirillä tulvassa viime kesänä kuolleet ihmiset olisivat olleet pelastettavissa, kertoo surullinen raportti.
Camp Mysticin leirikeskukseen virrannut äkkitulva vei viime kesänä hengen 28 ihmiseltä Yhdysvaltain Texasissa.
Paikalla oli tapahtuma-aikaan 557 iältään 8–10-vuotiasta tyttöä kristillisellä kesäleirillä. Heistä 25 huuhtoutui tulvaveden mukana pois ja menehtyi, kun mökit täyttyivät vedellä keskellä yötä.
Lasten lisäksi tulvassa kuoli kaksi teini-ikäistä ohjaajaa sekä leirikeskuksen omistaja.
Viime viikon torstaina julkaistiin 115-sivuinen raportti, joka löysi leirikeskuksen toiminnasta runsaasti moitteita.
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Sääennusteita ei huomioitu
Leirikeskukselta puuttuivat osavaltion vaatimusten mukaiset kirjalliset suunnitelmat majoitustilojen evakuoimiseksi. Niissä suunnitelmissa, jotka olivat olemassa, ohjeena oli jäädä hätätilanteessa mökkiin ja odottaa lisäohjeita.
Vaikka sääennusteissa varoitettiin huonontuvista sääolosuhteista ja äkkitulvien mahdollisuudesta useaan otteeseen etukäteen, niiden perusteella ei ryhdytty asianmukaisiin toimiin.
Leiriläisiä ei liioin evakuoitu ennen tulvaa, vaikka aikaa siihen olisi ollut raportin mukaan "runsaasti".