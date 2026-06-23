Tulvan tappamat kesäleiriläiset olisi voitu pelastaa – raportti listaa kohtalokkaat virheet

Leiriläisiä ei liioin evakuoitu ennen tulvaa, vaikka aikaa siihen olisi ollut raportin mukaan "runsaasti".

Vaikka sääennusteissa varoitettiin huonontuvista sääolosuhteista ja äkkitulvien mahdollisuudesta useaan otteeseen etukäteen, niiden perusteella ei ryhdytty asianmukaisiin toimiin.

Paikalla oli tapahtuma-aikaan 557 iältään 8–10-vuotiasta tyttöä kristillisellä kesäleirillä. Heistä 25 huuhtoutui tulvaveden mukana pois ja menehtyi, kun mökit täyttyivät vedellä keskellä yötä.

Varoitusta ei otettu tosissaan

Alueelle annettiin viimeisin vakava varoitus äkkitulvista kohtalokkaana yönä noin varttia yli yksi. Jos leiriläisiä olisi silloin kehotettu kävelemään mökeistä lyhyen matkaa korkeammalle maalle, he olisivat raportin mukaan selvinneet.

Leiriläisten hätään havahduttiin vasta puoli tuntia myöhemmin, kun kaksi teini-ikäistä ohjaajaa juoksi joen varrella sijaitsevista mökeistä myrskyn läpi päätoimistoon ja kertoi mökkeihin tulvivan vettä.

Kännykät olivat leirikeskuksen mökeissä kiellettyjä. Raportissa moitittiin sitä, ettei lasten kanssa samoissa tiloissa majoittuneille ohjaajille ollut jaettu radiopuhelimia tai käytetty kaiutinjärjestelmää evakuoinnin ohjeistamiseksi.

Toiminta liian hidasta

Raportin mukaan leirikeskuksen omistaja poikineen toimi tilanteessa hitaasti. He hakivat väkeä ajoneuvoillaan muutamasta mökistä kerrallaan, vaikka vesi nousi koko ajan ylöspäin.

Lopulta kaksikko ei ehtinyt kaikkiin mökkeihin ennen kuin oli liian myöhäistä. Kolmannella hakumatkalla leirikeskuksen omistaja oli juuri lastannut 14 tyttöä ja heidän kaksi ohjaajaansa yhdestä mökistä ajoneuvoonsa, kun tulvavesi veti kaikki mukaansa.