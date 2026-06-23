Sveitsissä neuvottelevien Yhdysvaltain ja Iranin lausunnot ydintarkastuksista vaikuttavat ristiriitaisilta.
Iran on suostunut mahdollisimman perusteellisiin ydintarkastuksiin, väittää Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump omistamassaan Truth Social -palvelussa.
Presidentin mukaan neuvotteluja ei nyt käytäisi, jos Iran ei olisi suostunut.
Iranin ulkoministeriö kertoi aikaisemmin, ettei Iran aio päästää Kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n tarkastajia Yhdysvaltojen ja Israelin pommittamiin ydinlaitoksiin maassaan.
Neuvottelut Yhdysvaltojen ja Iranin välillä ovat jatkuneet tänään Sveitsissä.