Vantaan Tikkurilan turmatalon parvekkeista teetetään uusi turvallisuusselvitys.
Kiinteistön omistava yhtiö LähiTapiola Kiinteistövarainhoito päätti uudesta turvallisuusselvityksestä maanantaina.
Talossa on tutkittu parvekkeiden turvallisuutta jo kaksi kertaa tänä vuonna.
Talossa tapahtui juhannusaattona onnettomuus, kun parvekelasien läpi putosi mies kuolemaansa.
Itä-Uudenmaan poliisi kertoo, että tapauksesta tehdään myös kuolemansyyn tutkinta.
Yhtiön kiinteistöjohtaja kertoo, että talon parvekkeiden ovenkahvat poistetaan tällä viikolla, kunhan viranomaisilta tulee hyväksyntä.