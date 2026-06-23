Vihreiden puheenjohtajan tosi-tv-kuvauksista nousi kohu toissa viikolla.
STT:n tietojen mukaan vihreiden puheenjohtajalle Sofia Virralle ei ole tulossa seuraamuksia hänen poissaolostaan eduskunnasta tosi-tv-ohjelman kuvausten vuoksi.
Eduskunnan puhemiesneuvosto käsitteli edustajien poissaoloja tänään kokouksessaan. Neuvosto totesi jälleen pitävänsä ongelmallisena erityisesti edustajien pitkiä poissaoloja ilman hyväksyttävää syytä.
Virta oli Erikoisjoukot-ohjelman kuvausten takia noin viikon poissa eduskunnasta. Poissaolo on saanut julkisuudessa runsaasti kritiikkiä.
Erikoisjoukot on Nelosen ohjelma. Nelonen kuuluu Sanoma-konserniin, joka on STT:n pääomistaja.