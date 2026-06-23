Naton huippukokous järjestetään Turkin Ankarassa heinäkuun alussa.

Turkissa on pidätetty yli 200 ihmistä ennen parin viikon päästä pääkaupunki Ankarassa järjestettävää Naton huippukokousta. Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan pidätettyjen joukossa on toimittaja, asianajajia, yliopiston tutkija ja ammattiliiton virkailija.



Ankaran syyttäjävirasto ilmoitti tiistaina antaneensa pidätysmääräyksen liki 250 ihmisestä ja että lähes 210 on pidätetty aamun aikana. Pidätetyistä 185:n epäillään kuuluvan äärivasemmistolaisiin järjestöihin.



Viranomaisten mukaan pidätykset kohdistuivat useisiin ryhmiin osana laajempia turvajärjestelyitä.

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