Marjo Näkki: Jään valta vaihtuu – arktinen alue maailmanjärjestyksen murroksessa (Gummerus 2026)
Arktinen alue on jälleen noussut kansainvälisen huomion kohteeksi, kun suurvallat havittelevat alueen luonnonvaroja ja strategista asemaa.
Yhdysvaltain kiinnostus Grönlantia – ja jopa Kanadaa kohtaan – on lisännyt keskustelua, mutta pohjoiset alueet ovat olleet uutismediassa jo aiemminkin.
Esimerkiksi Norjalle kuuluvien Huippuvuorten kaapelikatkoja ihmeteltiin taannoin. Samoin Venäjän Koillisväylä on usein uutisissa syystä jos toisestakin.
Arktisella alueella oli suuri merkitys jo Kylmän sodan aikana, kun Yhdysvallat rakensi tukikohtia Grönlantiin vastalauseena Neuvostoliiton ydinuhalle.
Amerikkalaiset jopa tutkivat mahdollisuuksia asua jäätikön sisällä Grönlannissa. Camp Century syntyi kaupungiksi jään alle mutta oli toiminnassa vain muutaman vuoden 60-luvun alussa.
Nansen etsi Pohjoisnapaa
Pitkäaikainen Yleisradion toimittaja, nykyinen tietokirjailija Marjo Näkki on tarttunut kuumaan aiheeseen arktisesta alueesta kirjoittaessaan.
Kirja kertoo samanaikaisesti kahta tarinaa: Arktisen alueen merkityksen kasvamisesta nykypäivänä ja norjalaisen löytöretkeilijän Fridtjof Nansenin yrityksestä löytää Pohjoisnapa 1800-luvun loppupuolella.
Norjalainen Nansen oli jo aiemmin hiihtänyt retkikuntansa kanssa läpi Grönlannin ja nyt Pohjoisnavan löytymisen piti osoittaa itsenäisyyttä tavoittelevien norjalaisten erinomaisuutta maailmassa, jossa lähes kaikki paikat oli jo “löydetty”.