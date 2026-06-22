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Arktisesta alueesta tapellaan taas – uutuuskirja avaa Kiinan juonia ja Venäjän uusia operaatioita Pitkäaikainen Yleisradion toimittaja, nykyinen tietokirjailija Marjo Näkki on tarttunut kuumaan aiheeseen arktisesta alueesta kirjoittaessaan. Julkaistu 8 minuuttia sitten Pertti Nyberg Marjo Näkki: Jään valta vaihtuu – arktinen alue maailmanjärjestyksen murroksessa (Gummerus 2026) Arktinen alue on jälleen noussut kansainvälisen huomion kohteeksi, kun suurvallat havittelevat alueen luonnonvaroja ja strategista asemaa. Yhdysvaltain kiinnostus Grönlantia – ja jopa Kanadaa kohtaan – on lisännyt keskustelua, mutta pohjoiset alueet ovat olleet uutismediassa jo aiemminkin. Esimerkiksi Norjalle kuuluvien Huippuvuorten kaapelikatkoja ihmeteltiin taannoin. Samoin Venäjän Koillisväylä on usein uutisissa syystä jos toisestakin. Arktisella alueella oli suuri merkitys jo Kylmän sodan aikana, kun Yhdysvallat rakensi tukikohtia Grönlantiin vastalauseena Neuvostoliiton ydinuhalle. Amerikkalaiset jopa tutkivat mahdollisuuksia asua jäätikön sisällä Grönlannissa. Camp Century syntyi kaupungiksi jään alle mutta oli toiminnassa vain muutaman vuoden 60-luvun alussa. Nansen etsi Pohjoisnapaa Pitkäaikainen Yleisradion toimittaja, nykyinen tietokirjailija Marjo Näkki on tarttunut kuumaan aiheeseen arktisesta alueesta kirjoittaessaan. Kirja kertoo samanaikaisesti kahta tarinaa: Arktisen alueen merkityksen kasvamisesta nykypäivänä ja norjalaisen löytöretkeilijän Fridtjof Nansenin yrityksestä löytää Pohjoisnapa 1800-luvun loppupuolella. Norjalainen Nansen oli jo aiemmin hiihtänyt retkikuntansa kanssa läpi Grönlannin ja nyt Pohjoisnavan löytymisen piti osoittaa itsenäisyyttä tavoittelevien norjalaisten erinomaisuutta maailmassa, jossa lähes kaikki paikat oli jo “löydetty”.

Etenkin Venäjä militarisoi pohjoista

Kirjan luettuaan huomaa, että pohjoiset alueet eivät ole vain jäätä ja kylmyyttä vaan myös tukikohtia, alkuperäisasukkaita, taloutta ja kehitystä. Oikeastaan vain arktisen alueen turismi jää vähäiselle maininnalle.

Sotilaallinen kehitys on ehkä huolestuttavin kehityskulku. Näkki kuvailee, että kun länsimaat olivat keskittyneet Isis-terroristien tuhoamiseen, Venäjä oli aloittanut ohjelman pohjoisen alueensa militarisoinnista.

Arktisen alueen rajalinjasta yli puolet kuuluu Venäjälle. Venäjä on rakentanut tukikohtiaan Jäämerelle ja noin puolet maan sukellusveneistä on arktisella alueella. Kuolan niemimaa on yksi maailman militarisoiduimmista alueista.

Liittolaisemme Yhdysvallat on kääntynyt läntiselle pallonpuoliskolle mutta turvallisuusstrategiassa mainitaan erikseen Grönlanti, johon Yhdysvallat haluaa entistä laajemman pääsyn ellei sitten koko aluetta itselleen.

Sotilaallisen merkittävyyden lisäksi myös alueen luonnonvarat ovat entistä enemmän esillä, sillä ilmaston lämpenemisen uskotaan sulattavan jäätiköitä ja siten helpottavan mineraalien etsimistä ja hyödyntämistä.

Koillisväylän merkitys kasvussa

Venäjän pohjoispuolella kulkeva Koillisväylä on merkittävä matka-aikoja lyhentävä merireitti Tyyneltämereltä Atlantille. Yhä merkittävämmäksi se muuttuu, kun reitti pysyy pitempään sulana.

Koillisväylä on YK:n mukaan Venäjän talousvyöhykettä eli käytännössä kansainvälistä vesialuetta, jossa Venäjällä on tiettyjä oikeuksia sen luonnonvaroihin.

Venäjän näkemyksen mukaan Koillisväylä on kuitenkin sen oma sisäinen merireitti, jota se voi hallinnoida haluamallaan tavalla. Reitti on siis selvä tulevaisuuden kiistakohde.

Kiina – lähes arktinen maa

Jopa Kiina ilmoittaa nykyisin olevansa “lähes arktinen maa”. Se kun haluaa päästä tavalla tai toisella jaolle, kun arktisen alueen hedelmiä jaetaan. Kiina häärää erityisesti Grönlannissa ja Islannissa ja myös Koillisväylällä.

Kiinalla on maailman suurin laivasto ja sille Koillisväylä eli kiinalaisittain Polaarinen Silkkitie on tärkeä kulkuyhteys.

Jos kriisi Taiwanissa kasvaa, Kiina voi joutua esimerkiksi mahdollisten pakotteiden takia välttämään eteläisiä kulkureittejä, Näkki valistaa.

Idän ja lännen raja pohjoisessa

Kirja korostaa, että Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan maalasi idän ja lännen välisen rajalinjan entistäkin jyrkemmin myös arktiselle alueelle. Suomen ja Ruotsin liittyminen Natoon korostavat tämän rajalinjan merkitystä.

Nyt kahdeksasta arktisen alueen valtiosta vain Venäjä on Naton ulkopuolella.

Näkin mukaan kolmen arktisen valtion eli Kanadan, Tanskan (Grönlanti) ja Venäjän välillä kajastaa mahdollinen kiista rajoista niin sanotulla Lomonosovin harjanteen alueella.

Kyseessä on kahden Suomen kokoinen alue, jossa on tiettävästi öljyä, kaasua ja maametalleja. Kaikki kolme maata vakuuttavat alueen kuuluvan juuri heidän mannerjalustaansa.

Paljon siis tapahtuu ja monia kiistoja on luvassa.

Aiheesta kiinnostuneiden kannattaa lukea "Jään valta vaihtuu", jossa alueen historiaa, nykyisyyttä, sotilaallista varustautumista sekä poliittisia ja taloudellisia intohimoja käydään läpi asiantuntevalla tavalla. Kirjassa on valitettavasti vain yksi kartta – niitä olisin toivonut enemmän.

Pertti Nyberg MTV Uutiset

Marjo Näkki: Jään valta vaihtuu | MTV Uutiset