Yli sata vuotta vanhan Washingtonin historiallisen heijastusaltaan miljoonaremontti ei ole mennyt aivan putkeen. Ensin levä värjäsi veden vihreäksi, ja nyt maali on alkanut irrota pohjasta.

Washingtonin hiljattain kunnostetun Lincolnin muistomerkin heijastusaltaan maali on alkanut kuoriutua altaan pohjasta, kertoo uutistoimisto Reuters.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump määräsi altaan kunnostettavaksi. Työhön kuului altaan tyhjentäminen, puhdistaminen ja uudelleen pinnoittaminen. Altaan pohja maalattiin värillä, jota Trump kuvaili "Yhdysvaltain lipun siniseksi".

Altaan kunnostustyöt valmistuivat kaksi viikkoa sitten, minkä jälkeen allas täytettiin uudelleen. Muutamaa päivää myöhemmin leväkukinta värjäsi veden kellanvihreäksi.

Leväongelmaa on torjuttu muun muassa vetyperoksidilla sekä poistamalla levää altaan pohjasta. Puistoja hallinnoivan kansallispuistopalvelun mukaan vetyperoksidi on klooria miedompi käsittely, joka ei vahingoita ympäristöä tai vesieliöitä.

Ankanpoikanen ui levän keskellä hiljattain kunnostetussa Lincolnin muistomerkin heijastusaltaassa Washingtonissa 16. kesäkuuta 2026.

Yhdysvaltain sisäministeriö taas on väittänyt veden olevan kristallinkirkasta ja todennut kuolleen levän lepäävän altaan pohjalla aivan kuten uponnut Iranin laivasto lepää Persianlahden pohjalla.

Altaan kunnostus maksoi noin 14,7 miljoonaa dollaria, ja se tehtiin ilman avointa kilpailutusta, mikä on herättänyt kriitiikkiä.

Sopimus myönnettiin virginialaiselle Atlantic Industrial Coatings -yhtiölle. Sen kerrotaan aiemmin työskennelleen myös Trumpin golfklubin uima-altaan parissa.