Tutkijat ovat tehneet mielenkiintoisen havainnon liittyen Japanissa vuonna 2011 sattuneeseen massiivisen maanjäristykseen.
Japanin rannikon edustalle iski vuonna 2011 massiivinen maanjäristys, jonka voimakkuus oli 9.0.
Ainakin yksi järistyksen aalloista eteni 2900 kilometrin syvyyteen Maan vaipan ja nestemäisen ulkoytimen väliselle rajalle. Sieltä se heijastui suoraan takaisin pinnalle.
Tuoreen tutkimuksen mukaan ilmiö saattoi tehdä jotakin, mitä tutkijat eivät ole koskaan aiemmin kyenneet havaitsemaan.
GPS-havaintojen mukaan Japani nimittäin liikkui syvyyksistä kimmonneen seismisen aallon tökkäämänä 5-6 millimetriä itään päin. Seismologi Sunyoung Park Chicagon yliopistosta sanoo, että maan ytimestä takaisin pinnalle heijastunut aalto todellakin saattoi työntää Japania. Asiasta uutisoi tiedesivusto Science Alert.
Tuhoisan tsunamin synnyttänyt jättijäristys
Vuonna 2011 tapahtunut Tōhokun maanjäristys on yksi voimakkaimmista koskaan havaituista maanjäristyksistä. Järistys synnytti tsunamin ja aiheutti Daiichin ydinvoimalaonnettomuuden.
Tutkijat arvelevat, että ytimestä saapunut järistyksen paluuaalto on saattanut toimia kevyen tönäisyn tapaan maan siirroslinjoillle, jotka olivat jo Tōhoku-päämaanjäristyksen seurauksena valtavan paineen alla.
Mikäli tutkijoiden tulkinta on oikein, kyseessä olisi ensimmäinen tunnettu esimerkki siirrosliukuma-ilmiöstä, jonka on laukaissut maapallon ytimen ja vaipan rajapinnasta heijastunut seisminen aalto.
– Havainto korostaa, kuinka tärkeää on ottaa huomioon tämä aiemmin tunnistamaton seisminen vaara, joka johtuu pääjäristyksen alueen ja sitä ympäröivän alueen mahdollisesta aktivoitumisesta jopa kymmeniä minuutteja pääjäristyksen jälkeen, tutkijat kirjoittavat.