Ilveksen pelaava maalivahti vaihtuu. Tappara löi tähtikaksikon erilleen.

Huomattavin muutos Ilveksen kokonpanossa jääkiekon SM-liigan toiseen välierään on aloittavan maalivahdin vaihtaminen.

Tampereen joukkueiden välieräavauksessa Tapparaa vastaan voiton torjunut liettualaisveskari Mantas Armalis on sysätty luukkuvahdiksi. Tolppien väliin hyppää tshekki Dominik Pavlat.

Armalis on toistaiseksi torjunut tänä keväänä viidessä pudotuspeliottelussa, Pavlat kahdessa. Ilveksen 3–2-voittoon päättyneessä avauserässä Armalis torjui 24 laukausta torjuntaprosentilla 92,30.

Pelikiellosta vapautuva hyökkääjä Teemu Engberg korvaa puolestaan Ilveksen kolmosketjussa Olli Palolan.

Tappara-tutkapari erilleen

Tappara on tehnyt voimakkaan ratkaisun hajottamalla tutkapari Benjamin Rautiaisen ja Joachim Blichfeldin. Runkosarjan pistepörssin kärkikaksikko on pelannut viisi kuudesta pudotuspelikoitoksesta ilman tehopinnoja.

Rautiainen hyökkää tänään kakkosketjussa Aapeli Räsäsen ja Eetu Tuulolan kanssa, Blichfeld on kolmosessa Henrik Haapalan ja Otto Rauhalan vierellä.

Tapparan ja Ilveksen toinen välieräottelu käynnistyy kello 17.