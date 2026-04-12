Sebastian Aho nousi NHL:n kaikkien aikojen suomalaispörssissä jaetulle seitsemännelle sijalle.
Aho onnistui Utah Mammothia vastaan pelatussa ottelussa maalinteossa päätöserässä, kun hän ohjasi taitavasti Shayne Gostisbeheren viivakudin verkkoon.
Maali oli Aholle kauden 27:s ja samalla myös kauden 80:s tehopiste.
Samalla Aho nousi myös NHL:n kaikkien aikojen suomalaispörssissä Mikko Koivun rinnalle seitsemänneksi. Aho ja Koivu ovat kumpikin tehneet NHL:ssä nyt 711 tehopistettä.
Suomalaisten kaikkien aikojen maalitilastoissa Aho hätyyttelee kärkikolmikkoa. Hän on 310 maalillaan tällä hetkellä viidentenä, mutta edellä olevat Mikko Rantanen (316) ja Olli Jokinen (321) ovat niukasti hänen edellään.
Carolina voitti ottelun maalein 4–1.