Veteraanipakki Olli Määtän NHL-kausi on kääntynyt tehopisteiden valossa päälaelleen Calgary Flamesissa.
Määttä pääsi jälleen tehopisteille, kun hän alusti yhden Flamesin osumista 5–3-vierasvoitossa Anaheimista. Aiemmin kaudella Utahissa 22 ottelua tehoin 0+1 pelannut kaksinkertainen Stanley Cup -voittaja on mättänyt Calgaryssä hämmästyttävät 2+9=11 pistettä 15 ottelussa.
Tehotahti on Määtän, 31, vuonna 2013 käynnistyneellä NHL-uralla täysin poikkeuksellinen. Hänen peliaikansa on kasvanut merkittävästi Flamesissa verrattuna alkukauteen Mammothissa.
Calgary on kuitenkin jäämässä pudotuspelien ulkopuolelle, mikä avaa oven Määtän mahdolliselle MM-komennukselle Leijoniin.
Lehkonen tilastoihin kärkipelissä
NHL:ssä pelattiin lauantaina massiivinen 15 ottelun kierros. Yksi kohokohdista oli Dallasin ja Coloradon kärkikohtaaminen, jonka vierasjoukkue Avalanche vei nimiinsä 2–0. Artturi Lehkonen sai syöttöpisteen Coloradon voittomaaliin.
Sebastian Aho teki puolestaan kauden 26. maalinsa, kun Carolina Hurricanes kohenteli asemiaan itälohkon kärjessä 4–3-voitolla New York Islandersista. Ahon osuma tuli alivoimalla.