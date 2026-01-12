Parhaana draamasarjana palkittiin sairaalamaailmaan sijoittuva The Pitt. Komedia- ja musikaalisarjoista paras oli Hollywood-satiiri The Studio.
Yhdysvalloissa varhain maanantaina Suomen aikaa järjestetyssä Golden Globe -gaalassa palkittiin menneen vuoden parhaimpien elokuvien lisäksi myös television merkkitapauksia.
Parhaana draamasarjana Beverly Hillsissä palkittiin sairaalamaailmaan sijoittuva The Pitt, joka voitti vastaavan palkinnon myös televisioalan Emmy-gaalassa.
Syksyisen televisiogaalan tavoin draamasarjojen miespääosapalkinnon nappasi The Pittiä tähdittänyt Teho-osasto-veteraani Noah Wyle. Komedia- ja musikaalisarjojen puolella pääosapystillä palkittiin jälleen The Hacksin Jean Smart.
Draamasarjojen puolella naispääosapalkinnon nappasi Rhea Seehorn roolistaan Breaking Bad -virtuoosi Vince Gilliganin uudessa Pluribus-tieteistrillerissä.
Hollywood-satiiri The Studio palkittiin Emmyjen tavoin parhaana komediasarjana, kun taas musikaali- ja komediasarjojen miespääosapalkinto meni The Studio -sarjaa luomassa olleelle Seth Rogenille.
Adolescence rohmusi pystejä
Televisiosarjojen puolella erityistä menestystä niitti minisarja Adolescence, joka palkittiin parhaana mini- ja antologiasarjojen sekä televisioelokuvien kategoriassa. Parhaan miespääosan palkinnon sai Adolescencen Stephen Graham.
Adolescencestä irtosivat lisäksi televisiosarjojen sivuosapalkinnot Erin Dohertylle ja vasta 16-vuotiaalle Owen Cooperille. Vastaavat palkinnot lähtivät tekijätiimin matkaan myös Emmyistä.
Mini- ja antologiasarjojen sekä televisioelokuvien kategoriassa parhaana naispääosanesittäjänä palkittiin Michelle Williams roolistaan Dying For Sex -minisarjassa.
Parhaan stand-up komedian palkinnon sai Netflixin julkaisema Ricky Gervaisin Mortality.
Tämän vuoden gaalassa jaettiin myös ensimmäistä kertaa parhaan podcastin palkinto. Pystin sai muun muassa Parks and Recreationista tutun koomikon Amy Poehlerin ohjelma Good Hang with Amy Poehler.