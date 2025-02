Oscar-kommentti: Musikaali sukupuolta vaihtavasta gangsterista – viekö somekohu transtähdeltä Oscarin?

Kolmetoista Oscar-ehdokkuutta kahminut Emilia Pérez on poikkeuksellinen tapaus, arvioi MTV Uutisten kulttuuritoimittaja Visa Högmander.

Musikaali huumekartellin pomosta eli gangsterista, joka vaihtaa sukupuoltaan. Emilia Peréz -elokuva on jo lähtökohdiltaan sellainen, että teemat voisi jakaa helposti kahteenkin elokuvaan.

Muun muassa Guardians of the Galaxy-, Avatar- ja Star Trek -elokuvasarjoista tuttu Zoe Zaldaña näyttelee ylikoulutettua ja aliarvostettua juristi Ritaa. Rita työskentelee suuressa yrityksessä, jonka päämäärä on ennemmin vapauttaa rikollisia kuin saattaa heitä oikeuden eteen.

Eräänä päivänä huumekartellin johtaja Manitas (Karla Sofía Gascón) palkkaa Ritan avukseen. Manitas haluaa vetäytyä bisneksistään toteuttaakseen salaisen suunnitelmansa ja unelmansa: tulla naiseksi.

Emilia Pérezin ei tarvitsisi olla musikaali. Epätavallinen tarina toimisi yhtä hyvin ja voisi toimia jopa paremmin tavallisena draamaelokuvana.

Elokuva-alan Oscar-palkinnot jaetaan sunnuntain ja maanantain 2.–3. maaliskuuta välisenä yönä. Kaikki voittajat ovat selvillä varhain maanantaiaamuna 3. maaliskuuta. MTV Uutisten kulttuuritoimittaja Visa Högmanderin arviot parhaan elokuvan Oscar-palkinnon saajaksi ehdolla olevista, Suomessa katsottavissa olevista elokuvista julkaistaan MTV Uutisten verkkosivuilla yksi kerrallaan Oscar-gaalaa edeltävinä aamuina.

Vaikka musikaalikohtaukset ovat taitavasti toteutettuja ja osa hyvin vaikuttaviakin, ne tuntuvat paikoin erikoisuudentavoittelulta ja vievät huomiota pois tarinasta.

Karla Sofia Gascón ja erityisesti Zoe Zaldaña sekä toisessa tärkeässä sivuroolissa nähtävä Selena Gomez ovat kaikki hyviä.

Oscareiden kannalta millään tällä ei taida lopulta kuitenkaan olla merkitystä. Emilia Péreziä pidettiin monissa voittajaveikkauksissa yhtenä vahvimmista ehdokkaista, mutta tilanne kääntyi taannoin päälaelleen.

Miksi? Pääosaa esittävän espanjalaisen Gascónin muutaman vuoden takaisten somepostausten vuoksi. Gascón teki jo historiaa olemalla ensimmäinen transnainen, joka on ehdolla parhaan naispääosan kategoriassa Oscar-gaalassa.

Emilia Pérezin menestysmahdollisuuksia on koeteltu jo ennen somekohua. Sen kuvausta transihmisistä on kuvailtu pinnalliseksi.

Ranskalaisen Jacques Audiardin ohjaama Emilia Pérez sijoittuu Meksikoon, mutta elokuva on kuvattu Ranskassa. Ranskalaisohjaajan näkemystä Meksikosta on pidetty pinnallisena ja stereotyyppisenä.

Elokuva kuitenkin keräsi neljä usein Oscar-menestystä ennakoivia Golden Globe -palkintoa: parhaan musikaali- tai komediaelokuvan, parhaan naissivuosan (Zaldaña), parhaan laulun ja parhaan ei-englanninkielisen elokuvan Golden Globet.

Oscar-ehdokkuuksia kertyi lopulta hurjat 13 kappaletta.

Mutta sitten löytyivät Karla Sofía Gascónin sosiaalisen median julkaisut noin viiden vuoden takaa. Niissä hän kommentoi muun muassa monimuotoisuutta ja muslimeja – sekä vuoden 2021 Oscar-gaalaa.

Gascón muun muassa kirjoitti, ettei tiedä katsooko Black Lives Matter -mielenosoitusta vai afrokorealaista festivaalia ja kutsui gaalaa rumaksi.

Transnäyttelijä on pyytänyt postauksiaan anteeksi ja yrittänyt pelastaa tilanteen nostaakseen vielä asemaansa Oscareista päättävän Yhdysvaltain elokuva-akatemian silmissä.

On luultavaa, että viimeisimmän kohun myötä Emilia Pérez jää ilman isoimpia Oscar-palkintoja ja Gascón ilman historiallista ensimmäistä transnaisen saamaa naispääosapalkintoa.

Mutta ei elokuvalle niitä isoimpia palkintoja välttämättä ilman kohujakaan tulisi. Ja vaikka Emilia Pérez on poikkeuksellinen elokuva, ei se niitä myöskään ansaitse.

---

Emilia Pérez. Ikäraja: 12. Pituus: 133 min. Ohjaus: Jacques Audiard. Käsikirjoitus: Jacques Audiard, Thomas Bidegain, Nicolas Livecchi. Näyttelijät: Zoe Zaldaña, Selena Gomez, Karla Sofía Gascón, Adriana Paz, Edgar Ramírez, Mark Ivanir. Genret: jännitys, toiminta. Katso elokuvan traileri alla tai täällä.