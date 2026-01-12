Hollywood-tähdet säkenöivät Golden Globe -gaalassa.
Yhdysvalloissa vietettiin varhain maanantaina Suomen aikaa Golden Globe -gaalaa, jossa palkittiin menneen vuoden parhaimpia elokuvia ja television merkkitapauksia.
Gaalassa nähtiin tuttuun tapaan säkenöivää pukuloistoa, kun Hollywood-tähdet saapuivat punaiselle matolle toinen toistaan näyttävämmissä asuissa.
Näyttelijä Jennifer Lawrencella oli yllään Givenchyn kukkayksityiskohdin koristettu, paljasta pintaa väläyttävä puku.
Jennifer Lawrence/All Over Press
Näyttelijä ja laulaja Jennifer Lopezilla oli yllään Jean-Louis Scherrerin ja Stéphane Rollandin tyllihelmalla varusteltu iltapuku.
Jennifer Lopez/All Over Press
Laulaja ja näyttelijä Miley Cyrus luotti kimaltelevaan kokomustaan Saint Laurentin iltapukuun.
Miley Cyrus
Näyttelijä Chase Infinitin yllä nähtiin näyttävä iltapuku, jonka yläosa oli verhoiltu peiliyksityiskohdin.
Chase Infiniti
Sivuosapalkinnon roolistaan Adolescence-sarjassa pokannut näyttelijä Owen Cooper oli pukeutunut Bottega Venetan asukokonaisuuteen.
Owen CooperCopyright © 2026 BACKGRID, Inc./All Over Press
Näyttelijä Pamela Anderson pukeutui Ferragamon kokovalkoiseen, simppeliin asuun.
Pamela Anderson/All Over Press
Näyttelijä Walton Gogginsin mustan Saint Laurent -asun kruunasi kultainen aluspaita.
Walton Goggins/All Over Press
Näyttelijä ja laulaja Ariana Grande lipui punaiselle matolle Vivienne Westwood Couturen mustassa puvussa.
Ariana Grande/All Over Press
Podcast-juontaja Alex Cooper edusti Guccin mustassa, säihkyvässä iltapuvussa.
Alex Cooper/All Over Press
Näyttelijä Jacob Elordin Bottega Veneta -asuun viimeisen silauksen loivat mustat aurinkolasit.
Jacob Elordi/All Over Press
Näyttelijä Emily Bluntin kokovalkoisen Louis Vuitton -asun yläosaa koristivat säkenöivät yksityiskohdat.
Emily Blunt/All Over Press
Näyttelijä Jenna Ortegan Dilara Findikoglu -iltapuku paljasti näyttelijän kyljet.
Jenna Ortega/All Over Press
Laulaja ja näyttelijä Teyana Taylorin yllä nähtiin Schiaparelli Haute Couturen luomus.
Teyana Taylor/All Over Press
Näyttelijä Kate Hudsonin hopeisesta Armani Privé -iltapuvusta ei kimallusta puuttunut.
Kate Hudson/All Over Press
Rakastavaiset Benny Blanco ja Selena Gomez edustivat tyylikkäinä gaalan punaisella matolla. Gomezin iltapuku oli Chanelin käsialaa.
Benny Blanco ja Selena Gomez/All Over Press