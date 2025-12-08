Juuri nyt Avaa

The Guardian huomauttaa , että Anderson on ollut vuosien saatossa ehdolla usean Oscarin ja Golden Globen saajaksi, mutta ei ole tähän mennessä voittanut yhtäkään. Tänä vuonna se saattaa kuitenkin muuttua.

Elokuvaa tähdittävät Leonardo DiCaprio ja Chase Infiniti , jotka ovat myös ehdolla roolisuorituksistaan. Sivuosistaan ehdolla ovat Teyana Taylor , Sean Penn ja Benicio Del Toro .

Vuoden 2026 televisio- ja elokuva-alan Golden Globe -palkintojen ehdokkaat on julkaistu. Koko listauksen ehdokkaista voi käydä katsomassa järjestäjän verkkosivuilta .

Elokuvista eniten ehdokkuuksia keräsi One Battle After Another ja televisiosarjoista The White Lotus.

Joachim Trierin

Sentimental Value

sai puolestaan kahdeksan ehdokkuutta. Elokuvaa tähdittää Renate Reinsve, joka on ehdolla parhaasta pääosasta draamaelokuvien kategoriassa. Sivuosasta ehdolla ovat Stellan Skarsgård, Elle Fanning ja Inga Ibsdotter Lilleaas.

Televisioehdokkuuksien kärjessä White Lotus

Elokuva sai parhaan draamasarjan ehdokkuuden ja lisäksi Carrie Coon, Parker Posey ja Aimee-Lou Wood saivat parhaan naissivuosan ehdokkuudet. Walton Goggins ja Jason Isaacs ovat ehdolla parhaan miessivuosan kategoriassa.