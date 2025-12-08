Leonardo DiCaprion tähdittämä One Battle After Another keräsi eniten ehdokkuuksia. DiCaprio kuvattuna elokuvan Brittien ensi-illassa syyskuussa.
Julkaistu 08.12.2025 19:48
Sara Güven
sara.guven@mtv.fi
Elokuvista eniten ehdokkuuksia keräsi One Battle After Another ja televisiosarjoista The White Lotus.
Vuoden 2026 televisio- ja elokuva-alan Golden Globe -palkintojen ehdokkaat on julkaistu. Koko listauksen ehdokkaista voi käydä katsomassa järjestäjän verkkosivuilta.
Elokuvista eniten ehdokkuuksia sai Paul Thomas AndersoninOne Battle After Another, yhdeksällä ehdokkuudella.
Elokuvaa tähdittävät Leonardo DiCaprio ja Chase Infiniti, jotka ovat myös ehdolla roolisuorituksistaan. Sivuosistaan ehdolla ovat Teyana Taylor, Sean Penn ja Benicio Del Toro.
The Guardian huomauttaa, että Anderson on ollut vuosien saatossa ehdolla usean Oscarin ja Golden Globen saajaksi, mutta ei ole tähän mennessä voittanut yhtäkään. Tänä vuonna se saattaa kuitenkin muuttua.
Norjalainen,
Joachim Trierin
Sentimental Value
sai puolestaan kahdeksan ehdokkuutta. Elokuvaa tähdittää Renate Reinsve, joka on ehdolla parhaasta pääosasta draamaelokuvien kategoriassa. Sivuosasta ehdolla ovat Stellan Skarsgård,Elle Fanning ja Inga Ibsdotter Lilleaas.
Black Pantherin ohjaajana tunnetun Ryan CooglerinSinners taas sai seitsemän ehdokkuutta. Michael B. Jordanin tähdittämä elokuva sijoittuu 1930-luvun Mississippiin, jossa Jordanin tähdittämät kaksoisveljet kohtaavat yllättäviä yliluonnollisia tapahtumia palattuaan kotikaupunkiinsa.
Jordan on ehdolla parhaan miespääosan saajaksi draamaelokuvien kategoriassa.
Lisäksi muun muassa suurta huomiota saanut KPop Demon Hunters sai yhteensä kolme ehdokkuutta. Aiemmin syksyllä MTV uutisoi, että elokuva nousi Netflixin kaikkien aikojen katsotuimmaksi.
Televisioehdokkuuksien kärjessä White Lotus
Televisiosarjojen osalta eniten ehdokkuuksia keräsi HBO Maxin The White Lotus -sarjan kolmas tuotantokausi, yhteensä kuusi ehdokkuutta.
Elokuva sai parhaan draamasarjan ehdokkuuden ja lisäksi Carrie Coon, Parker Posey ja Aimee-Lou Wood saivat parhaan naissivuosan ehdokkuudet. Walton Goggins ja Jason Isaacs ovat ehdolla parhaan miessivuosan kategoriassa.
Netflixin minisarja Adolescence taas sai kuusi ehdokkuutta.
Sarja on ehdolla parhaan minisarjan kategoriassa. Lisäksi Stephen Graham on ehdolla parhaan miespääosan kategoriassa, Erin Doherty parhaan naissivuosan kategoriassa ja Owen Cooper sekä Ashley Walters parhaan miessivuosan kategoriassa.
Ensi kertaa palkinto jaetaan myös parhaalle podcastille. Ehdokkaina ovat Armchair Expert with Dax Shepard, Call Her Daddy, Good Hang with Amy Poehler, The Mel Robbins Podcast, SmartLess ja Up First from NPR.
Itse gaalaa järjestetään 11. tammikuuta ja se ennakoi usein maaliskuussa järjestettäviä Oscar-palkintoja.
AP News huomauttaa, että ehdokkuudet valuivat tänä vuonna erityisesti kahden studion pussiin. Netflix keräsi 35 ehdokkuutta ja Warner Bros 31 ehdokkuutta, joista 15 kuului HBO Maxille.
Viime viikolla uutisoitiin, että Netflix ostaa elokuva- ja televisiostudio Warner Bros Discoveryn lähes 83 miljardin dollarin eli noin 71 miljardin euron hintaan. Pakettiin sisältyy muun muassa suoratoistopalvelu HBO Max.
Kauppa on herättänyt AP Newsin mukaan huolta muun muassa siitä, että yksi alan suurimmista elokuvateattereihin keskittyneistä studioista jatkossa suoratoistopalveluihin.