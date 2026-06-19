Harri Heliövaara ja Henry Patten etenivät Lontoon ATP-turnauksen välieriin kaatamalla brittiläiset David Stevensonin ja Marcus Willisin erin 2–1.

Ensimmäistä turnaustaan tenniksen nelinpelin maailmanlistan ykkösinä pelaavat Heliövaara ja Patten puskivat välieriin vaikeuksien kautta.



Stevenson–Willis nimittäin voitti avauserän 6-4. Heliövaara ja Patten veivät seuraavan ja näin ottelu eteni tie break -erään. Sen Heliövaara ja Patten voittivat selkein lukemin 10–4.

Huomisessa välierässä kaksikko kohtaa Christian Harrisonin ja Neal Skupskin. MTV Katsomo näyttää taiston suorana.