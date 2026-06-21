Maailmanlistan kärkimiehet Harri Heliövaara ja Henry Patten ovat hävinneet tenniksen ATP-turnauksen nelinpelifinaalin Lontoossa El Salvadorin Marcelo Arevalolle ja Kroatian Mate Pavicille.

Turnauksessa neljänneksi sijoitetut Arevalo ja Pavic veivät nurmiturnauksen huipennuksen nimiinsä erin 6–2, 6–4.



Heliövaara ja Patten pelasivat Lontoossa kauden seitsemännen loppuottelunsa. Niistä neljä on päättynyt suomalais-brittiläisen kaksikon eduksi.



Heliövaaran ja Pattenin tähtäin on seuraavaksi Wimbledonin grand slam -turnauksessa, jonka pari voitti kaksi vuotta sitten.