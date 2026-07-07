Harri Heliövaara ja hänen brittiparinsa Henry Patten ovat selvittäneet tiensä Wimbledonin nelinpelin välieriin.

Puolivälierässä Argentiinan Guido Andreozzi ja Ranskan Manuel Guinard pistivät huippuparin koville. Ottelua pelattiin yli kaksi tuntia, ja ratkaisu tuli vasta kolmannen erän katkaisupelissä.



Lukemat kirjattiin lopulta Heliövaaran ja Pattenin eduksi 2–6, 6–4, 7–6 (10–6).



Välierässä maailmanlistan ykkösparia vastaan tulee australialais-yhdysvaltalainen pari Thanasi Kokkinakis/Aleksandar Kovacevic.