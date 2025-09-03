Tiesitkö? KAJ-yhtyeen Axel Åhman on myös kirjailija

KAJ-yhtyeestä tuttu Axel Åhman julkaisee suomenkielisen novellikokoelman.

Axel Åhman tunnetaan ennen kaikkea Ruotsin tämänvuotisena euroviisuedustajana, sillä hän on yksi KAJ-yhtyeen jäsenistä.

Hän on kuitenkin musiikin lisäksi kunnostautunut myös kirjailijana. Kustantamo S & S kertoo tiedotteessaan, että hänen seuraava julkaistava teoksensa on esikoisnovellikokoelma nimeltään Rääppöö – Saunavaltaistuin ja muita novelleja (S & S). Teoksen on suomentanut Katriina Huttunen ja se ilmestyy 7. lokakuuta.

”Rääppöö” tarkoittaa heikkoa tai puolustuskyvytöntä miestä. Kirjan kertomusten pohjana ovat arkiset tilanteet, joissa ääneen lausumattomat sosiaaliset koodit tulevat näkyviin. Niiden mukaan miehen on käyttäydyttävä tietyllä tavalla. Maalaismiljöö ja pohjalaismurre ovat novelleissa mukana.

KAJ-yhtyeen jäsenet: Kevin Holmström, Axel Åhman ja Jakob NorrgårdMTV

Ruotsinkielinen alkuperäisteos Klein on saanut ilmeisen hyvän vastaanoton, sillä siitä on otettu jo seitsemän painosta.

Ensi keväänä julkaistaan suomeksi myös Åhmanin romaani Tulisielu, joka ilmestyi ruotsiksi vuonna 2023 nimellä Eldsjäl.

Åhmanilta on aiemmin ilmestynyt myös 9–12-vuotiaille suunnattu lasten adventtikirja Salakuljettajan aarre vuonna 2024 (ruotsiksi Smugglarens skatt).

KAJ sijoittui tänä vuonna Euroviisuissa neljänneksi kappaleellaan Bara Bada Bastu. Suomea edusti Erika Vikman kappaleella Ich Komme, joka oli sijalla 11.