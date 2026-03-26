Henkilöauton kuljettaja on kuollut henkilöauton ja rekan risteyskolarissa Pirkanmaan Sastamalassa, kertoo Sisä-Suomen poliisi.
Poliisin tietojen mukaan henkilöauto oli tänään torstaina aamupäivällä kääntynyt valtatielle 12 raskaan yhdistelmäajoneuvon eteen. Henkilöauton kuljettaja oli risteyksessä väistämisvelvollinen.
Onnettomuudessa kuollut kuljettaja oli henkilöautossa yksin. Raskaan ajoneuvon kuljettaja ei loukkaantunut.
Poliisi tutkii asiaa liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kuolemansyyn tutkintana. Raskaan ajoneuvon kuljettajaa ei epäillä rikoksesta.
