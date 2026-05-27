Kerrostalon huoneistossa on syttynyt tulipalo Espoossa. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen mukaan palo on raju, ja huoneisto tuhoutuu täysin. Talo on Olarissa Kuitinkadulla.

Naapuriasuntoon on tullut savuvahinkoja. Kaksi savua hengittänyttä on viety sairaalaan, pelastuslaitos kertoo tiedotteessa.

Pelastuslaitoksen mukaan vahingontorjunta jatkuu pitkälle iltaan.

