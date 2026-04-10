Sara Sieppi jakoi kuulumisiaan sosiaalisessa mediassa.

Somevaikuttaja Sara Siepin ja hänen kumppaninsa, jalkapalloilija Pyry Soirin esikoispoika syntyi viime kuussa.

Nyt Sieppi on päivittänyt vointiaan Instagraminsa Tarinat-osiossa.

– Otin pientä hittiä synnytyksessä, joten kävely oli aika tuskasta synnytyksen jälkeen – mutta pää on tarvinnut vähän ulkoilmaa, joten olen löntystellyt korttelia vähän ympäri, hän kirjoittaa.

Sieppi jakoi seuraajilleen myös otoksen itsestään.

– Tämä taisi olla päivä kuusi, kun pääsin ulos.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Sieppi ja Soiri kertoivat lokakuussa odottavansa perheenlisäystä. Helmikuussa Sieppi paljasti, että he odottavat poikaa.

Sieppi on kertonut julkisuudessa lapsettomuushaasteistaan ja lukuisista keskenmenoistaan viime vuosina. Hän kertoi muun muassa MTV Uutisille haluavansa puhua asiasta avoimesti purkaakseen aiheeseen liittyvää stigmaa.