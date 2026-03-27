Räppäri Ahdin Poitsu-kappaletta on perjantaiaamuun mennessä ennätetty ruotia jo runsaasti somessa.

Laulaja Sannia, räppäri Ahtia ja juontaja Shirly Karvista ympäröivä kohu sai perjantaina jälleen uusia kierroksia, kun Ahti julkaisi Poitsu-nimisen kappaleen vastineena Sannin viime perjantaina julkaisemalle Sinä ja se poitsu -kappaleelle.

Sannin julkaistaessa Sinä ja se poitsu -erokappaleen moni kuuntelija yhdisti sen sanat Sannin ex-puolisoon Karviseen ja tämän uuteen kumppaniin. Karvisen uuden kumppanin on ounasteltu olevan Ahti, sillä Seiska julkaisi kaksikosta kuvia viime kesänä.

Ahti puolestaan räppää kappaleessaan muun muassa "Se on outoo, jos mun nimi on se promo, millä joku koittaa hyötyy, anna mennä, mutten jaksa lyödä lyötyy, ne pojittelee poikii, mut en tytöttele tyttösii, toiset puhuu paskaa toiset tekee listaykkösii" sekä "Jos haluut pelastaa sun uran, neiti rakas, sä voit sanoo kaikille, että mä oon poitsu, jos biisit ei lähe, käytä mun nimee, niin sä pääset takas listoille, se toimii niiku loitsu".

Ahdin kappale on saanut somessa kaksijakoisen vastaanoton. Osa kommentoijista suitsuttaa, osa taas lyttää.

– Olihan tää nyt kova, yksi kirjoittaa Ahdin Instagram-postauksen kommenttikentässä.

– Aika outoa tehdä tästä biisi, kun sua ei ole missään vaiheessa suoraan mainittu, ja alkuperäisessä laulussa käsitellään omaa eroa. Taisi olla aika osuva toi poitsu-nimitys tän perusteella, toinen kommentoi.

– Aivan mielettömän hyvä biisi, kolmas ylistää.

– Poitsu on kyllä aika hyvä sana kuvaamaan, jos kirjottaa dissausbiisin artistista, joka on kirjoittanut laulun omasta erostaan, joka ei oo mitenkään suhun osoittanut, neljäs raapustaa.

– Niin hyvät sanat, viides hehkuttaa.

– Aika noloa, kuudes kommentoi.

– Harmillisesta tilanteesta muodostui mieletön biisi-battle!! seitsemäs kirjoittaa.