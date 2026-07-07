Radiojuontaja Niko Nousiainen ja hänen puolisonsa Katri Hakkaraisen esikoinen nukahti Huomenta Suomen aikana.

Radiotoimittaja Niko Nousiainen, 42, ja hänen puolisonsa Katri Hakkarainen saivat esikoislapsensa huhtikuun alussa. Nousiainen vieraili tiistaina 7. heinäkuuta kertomassa vauva-arjestaan. Hän myöntää, että aluksi vauvaun tuloon piti totuttautua.

– Myönnän, että siinä alussa oli sellainen, että "joku tyyppi muutti meille himaan". Samalla tavalla kun on ulkomailla, että kun herään, en välttämättä muistanut, että minulla on lapsi. Nyt ei ole enää ollut sitä. Kyllä se aika uskomattomalta tuntuu, hän kuvailee.

Pienokaisen syntymä oli vaikuttava kokemus Nousiaiselle.

– En muista milloin olisin itkenyt niin paljon. Itkin enemmän kuin vauva.

Radiojuontajan vierailua Huomenta Suomessa oli kotisohvalla katsomassa hänen puolisonsa perheen tulokkaan kanssa. Hakkarainen kertoi Instagramin Tarinat-osiossa pienokaisen kuulleen lähetyksessä tutun äänen.

– Iskä tv:ssä niin Leo nukahti heti tuttuun ääneen, hän kirjoittaa.

Jos kuva ei näy, voit katsoa sen täältä.

Niko Nousianen tunnetaan juontajana ja radiotoimittaja. Hän kuului 2010-luvun alkupuolella Scandinavian Hunks -tanssiryhmään. Aiemmin Nousiainen seurusteli Sofia Belórfin kanssa.