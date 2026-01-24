Sanna Suvanto-Harsaae huomautti Huomenta Suomessa, että Suomen talousahdingon ovat saaneet aikaan kaikki puolueet yhdessä pitkällä aikavälillä.
Alhainen syntyvyys, suurten ikäluokkien siirtyminen eläkkeelle ja valtava työttömyys sekä maailman poliittinen tilanne ovat saaneet aikaan Suomessa talouskurimuksen, josta ulospääsy vaikuttaa monista lähes mahdottomalta.
Suomen elinkeinoelämän vaikutusvaltaisimman naisen Sanna Suvanto-Harsaaen mukaan tilanne on kuitenkin korjattavissa, jos päättäjät ovat kykeneviä tekemään yli hallituskausien kestäviä strategioita ja ratkaisuja.
– Kun katsotaan Puolaa tai Irlantia, jotka ovat kääntäneet tämän homman, niin heillä meni kymmenen vuotta siihen. Ja siinä tulee menemään kymmenen vuotta Suomellakin, Suvanto-Harsaae kommentoi Huomenta Suomessa.
– Pitäisi tehdä jäntevästi Suomi Oy:lle strategia, että mihin satsataan ja mihin ei ja lähteä sillä eteenpäin. Jos muutkin maat siihen pystyvät, niin kyllä Suomikin.