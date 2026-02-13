Vainoamisen lisäksi miestä syytetään kotirauhan rikkomisesta.

Helsingin käräjäoikeudessa käsitellään tänään entisen pääministerin Sanna Marinin vainoamisesta syytetyn miehen syytteitä. Vainoamisen lisäksi miestä syytetään kotirauhan rikkomisesta.

Käräjäoikeus määräsi Marinin suojaksi miehelle laajennetun lähestymiskiellon viime vuoden tammikuussa. Oikeuden mukaan mies oli muun muassa oleskellut Marinin kodin läheisyydessä ja jopa pyrkinyt asuntoon sisälle.

Mies on kiistänyt rikokset.

Käräjäoikeuden lähestymiskieltotuomiosta selviää, että mies seurasi todennäköisesti jo marraskuussa 2024 Marinia ja yritti päästä kontaktiin tämän kanssa. Tuomion mukaan Marin kertoi oikeudessa, että mies oli nähnyt hänet liikennevaloissa, kun hän oli ollut menossa kotiin.

Marinin mukaan mies oli huutanut ja juossut hänen peräänsä ja yrittänyt pysäyttää hänet.

Hieman ennen joulua 2024 Marin oli kotonaan miesystävänsä kanssa, kun ovikello soi. Sittemmin lähestymiskieltoon määrätty mies oli ollut oven takana ja kysynyt, asuuko Marin täällä. Marinin miesystävä kiisti tämän, jolloin mies kysyi samaa uudelleen. Marin ilmoitti asiasta poliisille.

Jouluaattona ovikello soi jälleen. Mies muun muassa yritti avata Marinin postiluukkua ja pussaili ovisilmää. Poliisit tulivat paikalle ja ottivat miehen kiinni.