Salkkarit-tähti Lenita Susi kertoo hääpäivästään: "Mietin, voinko olla näin onnekas, kun olen saanut tuollaisen naisen"

Lenita Susi ja hänen rakkaansa menivät hiljattain naimisiin. Näyttelijä kertoi MTV Uutisille, miten heidän tärkeä päivänsä sujui.

Salkkareiden kevätkausi on jo täydessä vauhdissa, ja sarjan näyttelijätkin palanneet joulun kuvaustauolta takaisin töihin. Sarjassa Danielaa esittävä näyttelijä Lenita Susi kertoi MTV Uutisille Salkkareiden torstaina pidetyssä synttärilehdistötilaisuudessa, että hänen hahmollaan on kevätkaudella luvassa mielenkiintoisia juonikuvioita.

– Niitä on ollut ihanaa kuvata. En ihan kauheasti voi paljastaa, koska niin suuria juttuja on tulossa, mutta olen aivan innoissani, että ihmiset pääsevät vihdoin näkemään, mitä olemme tehneet, hän kertoi.

Salkkareissa saatiin loppuvuonna todistaa hääonnea, kun Daniela ja Noel menivät naimisiin. Susi kertoi, että hänen muista produktioista tulleet ulkomaalaiset someseuraajansa hämääntyivät, kun hän julkaisi Instagram-tililleen kuvia Danielan ja Noelin häistä.

– Tuli paljon onnitteluja, että hienon miehen olen valinnut. Ei ihan ehkä ymmärretty, että tämä on työhön liittyvää, hän kertoi huvittuneena.

– Salkkarit-faneilta taas on tullut (viestejä), että voi ei, minkä teit, etkö olisi voinut juosta pakoon viime hetkellä. Ihmiset olivat tosi yllättyneitä, että kaikki menikin putkeen, hän jatkoi.

Noelin ja Danielan hääkuva.MTV Oy / Kimmo Jaatinen

Susi on itse sitä mieltä, että Danielan ja Noelin häiden pitikin onnistua.

– Kaikki Danielan ja Noelin suhteessa on aika hämyistä ja siinä on vähän pelottavakin alavire. Se, että tällainen iso hääpäivä meneekin putkeen, on mielestäni iso juttu. Nyt he ovat oikeasti kiinni toisissaan, eli on vaikeampaa vaikkapa karata.

Hääonnea on eittämättä ollut viime aikoina myös Suden omassa elämässä, kun hän ja hänen rakkaansa menivät naimisiin 10. tammikuuta. Näyttelijän mukaan hänen ja hänen puolisonsa hääpäivä onnistui täydellisesti.

– Oli ihana päivä. Menimme Helsingissä maistraatissa naimisiin ja siirryimme sieltä Carelian juhlakellariin. Meillä oli pienet, intiimit, rakkaudentäyteiset häät. Siinä jotenkin tajusi, ettei tämä ole vain minun ja puolisoni juhla, vaan perheemme yhdistyvät, hän kertoi.

Susi muistelee lämmöllä hääjuhlissa kuultuja hienoja, hauskoja, ihania ja tunteikkaita puheita.

– Puolisoni Aamu piti puheen minulle. Itkin sen alusta loppuun ja niin itki kyllä kaikki muutkin. Hän on niin taitava puhuja. Mietin vain siinä, että voinko olla näin onnekas, kun olen saanut tuollaisen naisen, hän hymyili.

Salatut elämät ma-to MTV Katsomossa ja klo 19.30 MTV3-kanavalla.